Dakar Rallisi'nde 6. etabın galibi Meo
2018 Dakar Rallisi'nde motosiklet sınıfında altıncı etabı Fransız Antoine Meo kazandı.
Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin altıncı etabı, Peru'nun Arequipa ile La Paz kentleri arasındaki 313 kilometrelik parkurda yapıldı.
Motosiklet kategorisinde Red Bull takımından Antoine Meo, 1 saat 54 dakika 10 saniyede bitirdiği altıncı etapta birinciliğe ulaştı.
Fransız sürücüyü, 30 saniye geriden Kevin Benavides ve Toby Price takip etti.
Motosiklet sınıfı genel klasmanında Kevin Benavides birinci, Adrien Van Beveren ikinci, Matthias Walkner üçüncü sırada bulunuyor.
Dakar Rallisi'nin yedinci etabı, Peru'nun La Paz ile Bolivya'nın Uyuni kentleri arasındaki 425 kilometrelik parkurda 13 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde son bulacak.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 07:55
-
Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
-
Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
-
Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
Dakar Rallisi'nde 6. etabın galibi Meo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.