;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'nde 6. etabın galibi Meo

    Dakar Rallisi'nde 6. etabın galibi Meo

    2018 'nde motosiklet sınıfında altıncı etabı Fransız kazandı.

    Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 'nin altıncı etabı, Peru'nun Arequipa ile kentleri arasındaki 313 kilometrelik parkurda yapıldı.

    Motosiklet kategorisinde takımından , 1 saat 54 dakika 10 saniyede bitirdiği altıncı etapta birinciliğe ulaştı.

    Fransız sürücüyü, 30 saniye geriden ve Toby Price takip etti.

    Motosiklet sınıfı genel klasmanında Kevin Benavides birinci, Adrien Van Beveren ikinci, Matthias Walkner üçüncü sırada bulunuyor.

    Dakar Rallisi'nin yedinci etabı, Peru'nun La Paz ile Bolivya'nın Uyuni kentleri arasındaki 425 kilometrelik parkurda 13 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde son bulacak.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 07:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dakar Rallisi'nde 6. etabın galibi Meo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN