Türkiye hazırlık maçları ne zaman? A Milli Takım maç takvimi!
"Milli maç ne zaman, bu ay Türkiye'nin maçı var mı?" aramaları yapan futbol tutkunlarına müjdeli haber geldi. TFF, Dünya Kupası hazırlık sürecinde oynanacak özel müsabakaların ekran planlamasını tamamladı. Hem İstanbul'daki randevu hem de Florida'daki gece yarısı düellosu aynı şifresiz kanalda olacak. Türkiye - Kuzey Makedonya ve Venezuela maçlarının başlama saatlerini sizler için derledik.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 10:11
VENEZUELA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.
DÜNYA KUPASI'NIN EK BİLET SATIŞLARI BAŞLIYOR
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında organize edilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak 104 maçın tümü için ek biletler 22 Nisan 2026 Çarşamba günü (yarın) TSİ 19.00 (11:00 ET & 17:00 CET) itibarıyla doğrudan FIFA'nın resmî internet sitesi fifa.com üzerinden satışa sunulacaktır.
