Başarı tesadüfen gelmedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da Sky Calcio Club'a konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Türkiye'de bir takım oluşturduk; bana daha önce takımda yeterince istikrar olmadığını söylüyorlardı.

Taktiksel bir düzen getirdik; onlara birkaç temel kavram öğrettim, ancak bunlarla hepsini tek bir yöne yönlendirmeye çalıştım. Milli takımda zaman yok, maç stratejisi, çalışma yöntemi ve süreklilik sağlamaya çalışmalısın. Bu, kulüplerdeki yakınına yakın olmalı.

KANITLAMAK İÇİN GELDİM

Türkiye'de oynayanları tanıdığım için yurtdışında oynayanları incelemek zorunda kaldım. Takım, sadece teknik nitelikleri sayesinde değil, tesadüfen Dünya Kupası'na gelmedi. Artık antrenörlük yapmamayı, bırakmayı bile düşündüm, çünkü bir şansım yoktu. Sonra hoşuma gitmeyen birkaç teklif geldi. Ve sonra sıfırdan başlamak için karar verdim. Bir buçuk yıl boyunca İtalya'dan hiçbir teklif almadım. Kendimi kanıtlamak için Türkiye'ye gittim çünkü İtalya'dan hiçbir teklif almadım."

CARLO VE PEP'İ İNCELEDİM

Montella: "İlk incelediğim kişi Carlo Ancelotti oldu ve bu harika bir deneyimdi. Sonra Pep'i incelemem gerekiyordu ve ben de genç takımları çalıştırıyordum. Futbolu seven bir oğlum vardı ve Messi'yi yakından göreceği çok heyecanlıydı. Sonra Prato'daki bir maçtan sonra kulüpten beni aradılar ve Ranieri'nin istifa ettiğini, Roma'ya gidip Roma'nın teknik direktörü olmam gerektiğini söylediler. Ve oğluma ne diyeceğimi bilemedim."

KENAN GELİŞMEYE MAHKUM

İtalyan teknik adam:"Her zaman kendini geliştirmek istiyordu, dengeliydi. Bunu hemen fark etmesini sağlayan bazı işaretler var. 'Hocam, bana başka bir şey yaptır', sahadan hiç ayrılmazdı, erken gelirdi. Ve bence daha da gelişmeye mahkumdur. Sana bir öneride bulunmak istiyorum Luciano: Bundan sonra sezon sonuna kadar Kenan konusunda risk almayalım, lütfen."

İTALYA'DA GERGİNLİK VAR

İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasının üzücü olduğunu belirten Montella, "İtalyan futbolunda her şey o kadar da kötü değil. En güçlü birkaç takım hariç tutulursa, İtalya rekabetçi bir ülke. Şu anda Dünya Kupası'na katılamamış olmanın yarattığı bir gerginlik var ama bu takım, teknik açıdan da oraya gitmeyi hak etmişti. Ben o kadar karamsar olmazdım" dedi.