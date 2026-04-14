Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye mağlup oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre’ye mağlup oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2’nci Grup 3’üncü maçında deplasmanda İsviçre’ye 3-1 yenildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 00:20
A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre’ye mağlup oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup 3'üncü maçında deplasmanda İsviçre ile karşılaştı. Grup maçlarına 3-0'lık Malta, 1-0'lık Kuzey İrlanda galibiyetleriyle başlayan ay-yıldızlılar, Zürih'teki Letzigrund Stadyumu'ndaki karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 49'uncu ve 75'inci dakikalarda Aurelie Csillag ile 80'inci dakikada Viola Calligaris attı. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın tek golü ise 52'nci dakikada Ebru Topçu'dan geldi. Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk edecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 19 Nisan Pazar günü kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. 5 Haziran 2026 tarihinde Pendik Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak olan ay-yıldızlılar, 9 Haziran'da Malta ile deplasmanda karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak. A Milli Kadın Futbol Takımı, puan sıralamasına göre 2027 FIFA Dünya Kupası'na gidebilmek için 2 tur play-off karşılaşması oynayacak.

Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı!
Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri!
