Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Futbol Takımı Haberleri

Hakan adım adım rekora

Romanya maçında A Milli formayı 103. kez sırtına geçiren Hakan Çalhanoğlu rekora koşuyor. Kaptan, 120 maçla zirvede yer Rüştü Reçber’e bir adım daha yaklaştı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Hakan adım adım rekora

İlk milli maçına 6 Eylül 2013'te Andorra karşısında çıkan Hakan Çalhanoğlu, geçen 13 yılda ay-yıldızlıların vazgeçilmez ismi oldu.

Fatih Terim tarafından ilk kez o dönemde A Milli Takım'a davet edilen tecrübeli oyuncu, geçen sürede kaptanlığa kadar yükseldi ve son oynadığımız Romanya mücadelesiyle birlikte 103'üncü kez bu şanlı formayı fırtına geçirdi.

Hakan, böylece Türk futbolunun efsane ismi olan ve ay-yıldızlılarla 102 kez sahaya çıkan Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı. A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemesi Play-Off final maçında yarın Kosova'yla karşılaşacak. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da bu karşılaşmayla birlikte milli formayı 104'üncü kez giyecek.

32 yaşındaki oyuncu, kalan futbol kariyerinde 18 defa daha ay-yıldızlı formayla sahaya çıkması halinde milli takımda 120 maçla en fazla görev yapan isim olan Rüştü Reçber'i geride bırakacak.

Kosova maçından sonra rekor için 17 karşılaşma kalacak. Çalhanoğlu, adım adım zirveye doğru koşuyor.

PLAY-OFF'UN EN İYİLERİNDEN

2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final maçlarında rakip sahada en fazla top kazanan orta saha oyuncuları arasında kaptan Hakan Çalhanoğlu, ikinci sırada yer aldı. Romanya mücadelesinde tam 10 kez rakip yarı sahada top kazanan Hakan'ı sadece Kuzey İrlandalı Galbraith geçti. Galbraith, İtalya maçında 11 kez rakip sahada top aldı.

