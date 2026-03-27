Koreografi şov

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçına büyük ilgi gösterildi. Taraftarlarımız Tüpraş Stadı'nı hınca hınç doldururken, müthiş atmosfer oluşturdu. Tribünlerde dev koreografiye imza atıldı. 'Aynı ruh, aynı hava' pankartı eşliğinde 2002 Dünya Kupası'ndaki milli takım kadrosu ile şimdiki milli futbolcuların yer aldığı iki ayrı görsel yapıldı. Statta bu sırada Tarkan'ın 'Bir oluruz yolunda' şarkısı çaldı.

TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Tüpraş Stadı'ndaki koltuklara Türk bayrağı bırakıldı. A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, 90 dakika boyunca bayrakları sallayıp marşlara eşlik etti. İstiklal Marşı okunurken Dolmabahçe'de büyük bir coşku yaşandı. Romanya zaferi sonrası futbolseverler Ay-Yıldızlı oyuncularımızı tribünlere çağırarak alkışladı.

MEHTER MARŞI COŞTURDU

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Türk futbolu adına büyük önem taşıyan karşılaşmada Tüpraş Stadı'nda renkli görüntüler vardı. Play-off turu yarı finalinde Türkiye ile Romanya arasındaki müsabaka öncesi Mehter Takımı sürprizi yaşandı. Takımlar ısınmadan önce saha kenarına gelen Mehter Takımı, marşlar çalarak tribünleri coşturdu. Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gol sonrası çalınan "Ceddin Deden" marşı muhteşem bir ambiyans oluşturdu.

MİLLİ HEYECANI PAYLAŞTILAR

Ünlü simalar milli heyecana ortak oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun yanı sıra Galatasaray'ın yıldızları Torreira ve İlkay ile Kocaelisporlu Serdar Dursun milli takıma destek verdi.

ESKİ DOSTLAR TRİBÜNDE

Rumen futbolunun eski yıldızları zorlu maçı tribünden takip etti. Galatasaray forması giyen Hagi ve Popescu'nun yanı sıra hem G.Saray hem de Beşiktaş'ta oynayan Adrian İlie müsabakayı birlikte izledi.

2 BİN 500 RUMEN TARAFTAR

Rumen taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Kapıların açılmasıyla birlikte güvenlik kontrollerinden geçen yaklaşık 2 bin 500 Romanya taraftarı, takımlarına maç boyunca destek verdi.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Maçın 77'nci dakikasında yürekler ağza geldi. Konuk ekip tehlikeli atak geliştirdi. Nicolae Stanciu'nun sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü, rahat bir nefes aldık.