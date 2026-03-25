Zafere hazırız!

2026 Dünya Kupası yolunda ay-yıldızlı ekibimiz tek yürek oldu. Romanya ile yarın akşam yarı final mücadelesinde karşılaşacak A Milli Takımımız'da formda yıldızlar dikkat çekiyor. Kendi takımlarından hazır olarak gelen ve formda bir görüntü çizen isimler teknik heyeti rahatlatıyor.

Hem takımın formda olması hem de futbolcuların istekli görüntüsü Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın elini güçlendiriyor. Ayrıca Romanya ile sahamızda taraftarlarımızla oynayacak olmamız da önemli bir avantaj olarak gözüküyor.

YILDIZLAR PARLIYOR

Liverpool maçının yıldızı kaleci Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, 68 metreden attığı golle dünyayı sallayan Arda Güler, Juventus'ta son maçında gol atan Kenan Yıldız, İnter'in önemli ismi kaptan Hakan Çalhanoğlu, Beşiktaş'ta yıldızını parlatan Orkun Kökçü, Brighton'da istikrar yakalayan Ferdi Kadıoğlu, Hoffenheim'da çıkışa geçen Ozan Kabak ve Montella ile sürekli birlikte oynayan deneyimli isimler umutları artırıyor. Teknik ekip, Romanya'yı geçip play-off finaline kalmayı amaçlıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda yarın akşam Romanya ile karşılaşacak A Milli Takımımız hazırlıklarına devam etti. A Milli Takımımız, video-analiz toplantısı ve spor salonundaki ısınmanın ardından sahaya indi. Sahada ısınma hareketlerini sürdürden milliler, sonrasında rondo çalışmaları yaptı. Devamında taktik çalışmalara geçildi ve son bölümde çift kale taktik maç oynandı.