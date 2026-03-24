Gurbetçiler Türkiye'nin avantajı

Samsunspor ve Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Celil Sağır, perşembe günü oynanacak maç öncesi Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

Eski yıldız, "Türkiye'nin kadrosunda yurt dışında top koşturan çok sayıda oyuncu bulunuyor. Bu oyuncuların yüksek performans seviyesi Türkiye için avantaj. Açık oyundan ziyade savunmayı tercih eden takımlar Türkiye için her zaman sorun olmuştur" dedi. Celil ayrıca Samsunspor'u bir dönem çalıştıran ve 2024'te vefat eden teknik direktör Mulțescu'nun gelişiminde önemli rol oynadığını da sözlerine ekledi.