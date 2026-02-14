CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İlk maç Fransa

İlk maç Fransa

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu. Ay-yıldızlılar, ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
İlk maç Fransa

A Milli Futbol Takımı'nın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabaka takvimi belli oldu. Ay-yıldızlılar, 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Lig aşamasının fikstürü belli oldu: Milliler ilk maçını 25 Eylül 2026 tarihinde Türkiye'de Fransa'ya karşı oynayacak. TFF açıklamasına göre FIFA'nın uluslararası maç takviminde yaptığı değişiklik doğrultusunda turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında oynanacak. Kasım ayında ise son iki müsabaka gerçekleştirilecek.

