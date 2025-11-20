CANLI SKOR ANA SAYFA
Gheorghe Popescu'dan A Milli Takımımız için dikkat çeken sözler!

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndan 2. olarak çıktı. Ay-yıldızlılar, play-off'taki rakibini beklerken Romanya'nın efsane isimlerindne olan ve ülkemizde de forma terleten Gheorghe Popescu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 11:02
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndan 13 puabka ikinci olarak çıkan A Milli Futbol Takımımız, play-off yarı finalinde eşleşeceği rakibini bekliyor. 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekiminde Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ya da Kuzey Makedonya ile eşleşecek olan Türkiye, rakibiyle mart ayında karşılaşacak.

Milli Takımımızın olası rakiplerinden biri olan Romanya kanadından ise açıklama geldi. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Popescu, Türkiye ile Romanya'nın eşleşmesini istediğini açıkladı.

"ŞİMDİ DE TÜRKİYE'Yİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Popescu, "Rakibimiz Türkiye olsun istiyorum. Türkiye'nin şu anki seviyesini görmek istiyorum. 90'larda Türkiye'nin çok ilerisindeydik, şimdi de görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"LUCESCU'NUN 2 AVANTAJI VAR"

Ayrıca, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yola devam edilmesi gerektiğini de belirten Popescu, "Lucescu'nun iki avantajı var. Birincisi, deneyim. İkincisi, milli takımı çok seviyor" açıklamalarını yaptı.

