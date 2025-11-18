Türkiye - İspanya muhtemel 11’ler! Milli takımda sahaya kimler çıkacak?

Türkiye ile İspanya arasında oynanacak dev mücadele öncesi muhtemel ilk 11'ler gündeme oturdu. Gruptaki sıralamayı ve tur hesaplarını doğrudan etkileyecek bu maçta Montella'nın nasıl bir kadro çıkartacağı büyük önem taşıyor. Özellikle orta saha kurgusu, savunma dayanıklılığı ve hücum organizasyonları dikkat çekiyor. Son antrenman raporlarına göre Türkiye'de birçok isim forma yarışında öne çıkarken, bazı futbolcuların son dakikaya kadar değerlendirmeye tabi tutulacağı konuşuluyor. İspanya cephesinde ise rotasyon ihtimali bulunsa da güçlü ve formda bir kadro ile sahaya çıkılması bekleniyor.
A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK
Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Milli Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
İspanya deplasmanının hazırlıkları dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılanan antrenmanla tamamlandı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Aral Şimşir ve Kaan Ayhan yer almadı. Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakçı ise takımdan ayrı çalıştı.
TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karşılaşma TV8 ekranlarından ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
İspanya: SIMON, PORRO, CUBARSI, LAPORTE, CUCURELLA, MERINO, ZUBIMENDI, RUIZ, F. TORRES, BAENA, OYARZABAL
Türkiye: UĞURCAN, ZEKİ, MERİH, ÇAĞLAR, FERDİ, ORKUN, BARIŞ, OĞUZ, ARDA, KENAN, YUSUF