Türkiye - İspanya muhtemel 11’ler! Milli takımda sahaya kimler çıkacak?

Türkiye ile İspanya arasında oynanacak dev mücadele öncesi muhtemel ilk 11'ler gündeme oturdu. Gruptaki sıralamayı ve tur hesaplarını doğrudan etkileyecek bu maçta Montella'nın nasıl bir kadro çıkartacağı büyük önem taşıyor. Özellikle orta saha kurgusu, savunma dayanıklılığı ve hücum organizasyonları dikkat çekiyor. Son antrenman raporlarına göre Türkiye'de birçok isim forma yarışında öne çıkarken, bazı futbolcuların son dakikaya kadar değerlendirmeye tabi tutulacağı konuşuluyor. İspanya cephesinde ise rotasyon ihtimali bulunsa da güçlü ve formda bir kadro ile sahaya çıkılması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

Karşılaşma TV8 ekranlarından ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya: SIMON, PORRO, CUBARSI, LAPORTE, CUCURELLA, MERINO, ZUBIMENDI, RUIZ, F. TORRES, BAENA, OYARZABAL

Türkiye: UĞURCAN, ZEKİ, MERİH, ÇAĞLAR, FERDİ, ORKUN, BARIŞ, OĞUZ, ARDA, KENAN, YUSUF