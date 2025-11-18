CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstikrar abidesi

İstikrar abidesi

İspanya karşısında A Milli Takım’ın başındaki 29. maçına çıkmaya hazırlanan Montella, bugüne kadar 16 galibiyet, 8 yenilgi ve 4 beraberlik aldı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
İstikrar abidesi

A Milli Takım'ın başarılı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugüne kadar Ay-Yıldızlı ekibin başında başarıdan başarıya koşuyor. Bugüne kadar 28 karşılaşmada Türkiye'nin başında yer alan İtalyan çalıştırıcı, istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor. Bugüne kadar geride kalan 28 karşılaşmada 16 galibiyet gören Montella sadece 8 kez yenildi ve 4 de beraberlik yaşadı. İtalyan çalıştırıcı ilk maçta 6-0'lık yenilgi yaşadığı İspanya önünde bu kez daha iyisini başarmak istiyor.

SIRA PLAY-OFF'TA

Son yıllarda Milli Takım'ın başına geçen herkes büyük eleştiriler alırken Montella da ilk aşamada bundan nasibini almıştı. Ancak kısa süre içerisinde kendisini ispat eden ve kabullendiren başarılı çalıştırıcı, Türk Milli Takımı ile harika bir uyum yakaladı. Hatta Türkiye, Dünya Kupası eleme gruplarındaki en başarılı ilk 5 haftasını geride bıraktı ve 12 puan toplayıp play-off aşamasını garantiledi. Şimdi hedef play-off üzerinden 2026'ya gitmek.

