Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Kaptan seriye bağladı

Kaptan seriye bağladı

102'nci milli maçına çıkan yıldız oyuncu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı. Penaltıdan Bulgaristan ağlarını da havalandıran A Milli Takımımızın kaptanı, son 3 müsabakada 6’ncı golünü attı. Tecrübeli orta saha, milli takım kariyerinde 22 kez fileleri salladı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Kaptan seriye bağladı

Ay-yıldızlıların kaptanı Hakan Çalhanoğlu adeta golcü kimliğine büründü. A Milli Takımımızın skor yükünü çeken deneyimli orta saha, Bulgaristan karşısında penaltıdan fileleri havalandırdı. Deplasmanda 6-1 kazandığımız Bulgaristan maçında hat-trick yapan Hakan, 4-1 biten Gürcistan karşılaşmasında 2 gol kaydetmişti. Milli forma altında son 3 sınavında toplam gol sayısını 6'ya çıkaran 31 yaşındaki futbolcu, tribünlerden büyük alkış aldı.

TUNCAY ŞANLI'YI YAKALADI

Takımını maestro gibi organize eden ve Milli Takım kariyerinde 22'inci golünü Bulgaristan'a atan Hakan Çalhanoğlu, üçüncü sıradaki Tuncay Şanlı'yı yakaladı. Öte yandan 102'inci kez sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, Ay-Yıldızlı formayı en çok giyen oyuncular sıralamasında 3'üncü sırada yer alan Bülent Korkmaz ile durumu eşitledi. Kaptanımız salı günü İspanya karşısında da ilk 11'de görev alırsa Korkmaz'ı geride bırakacak.

PENALTI KRALI

Hakan Çalhanoğlu futbol tarihimize adını yazdırdı. Bulgaristan karşısında beyaz noktadan ağları havalandıran kaptan, 7 golle A Milli Takım tarihinde en fazla penaltı golü atan futbolcu ünvanını eline geçirdi. Penaltıdan 5 kez fileleri sallayan Fenerbahçe'nin 'Ordinaryüs' lakaplı oyuncusu Lefter ikinci sırada yer aldı. Burak Yılmaz ve Selçuk İnan 4'er golle üçüncü sırayı paylaştı.

5

Hakan, Inter formasıyla Serie A'da da şov yapıyor. 5 kez ağları sallayan, 1 de asist yapan 31 yaşındaki yıldız, gol krallığı yarışında Bologna'dan Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.

