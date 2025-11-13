CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye-Bulgaristan maçını Nicholas Walsh yönetecek

Türkiye-Bulgaristan maçını Nicholas Walsh yönetecek

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takım'ın oynayacağı mücadele öncesi maçın hakemi açıklandı. Bursa'da oynanacak mücadeleyi İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 13:24
Türkiye-Bulgaristan maçını Nicholas Walsh yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmayı İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de konuk edecek. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.

