Rotamız Dünya Kupası

Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosunda 28 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir'i ilk kez milli takıma davet etti.

Montella, RAMS Başakşehir'den ise Yusuf Sarı'yı yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağırdı. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci de milli davet aldı.