A Milli Takım’ımızın Bulgaristan ve İspanya maçları kadrosu açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'ın aday kadrosu ve programı açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağrıldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirecek.

Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmi antrenmanın ardından, saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Bulgaristan mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Bursa'ya varışı takiben, saat 19.45'te Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 20.00'de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Kırmızı-beyazlılar, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği resmi antrenmanın ardından, saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sevilla'ya gidecek.

A Milli Takım kafilesi, Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 19.00'da (TSİ 21.00) statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

İspanya - Türkiye karşılaşması La Cartuja Stadyumu'nda TSİ 22.45'te yapılacak.

A Milli Takım'ın 28 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)