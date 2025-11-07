CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım’ımızın Bulgaristan ve İspanya maçları kadrosu açıklandı!

A Milli Takım’ımızın Bulgaristan ve İspanya maçları kadrosu açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 12:52 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 13:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım’ımızın Bulgaristan ve İspanya maçları kadrosu açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'ın aday kadrosu ve programı açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağrıldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirecek.

Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmi antrenmanın ardından, saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Bulgaristan mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Bursa'ya varışı takiben, saat 19.45'te Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 20.00'de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Kırmızı-beyazlılar, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği resmi antrenmanın ardından, saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sevilla'ya gidecek.

A Milli Takım kafilesi, Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 19.00'da (TSİ 21.00) statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

İspanya - Türkiye karşılaşması La Cartuja Stadyumu'nda TSİ 22.45'te yapılacak.

A Milli Takım'ın 28 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi!
Ladra’dan olay penaltı yorumu!
DİĞER
Fenerbahçe, yeni orta sahasını Almanya'da buldu! Devin Özek görüşmeye gitti...
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
F.Bahçe'den orta saha atağı
Henry’den G.Saray yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda? Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda? 11:56
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! 11:43
Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! 11:37
Paris FC - Rennes maçı detayları! Paris FC - Rennes maçı detayları! 11:22
F1'de sıradaki durak Brezilya F1'de sıradaki durak Brezilya 11:02
Suns Clippers'ı yendi Suns Clippers'ı yendi 11:00
Daha Eski
Leo Dubois futbolu bıraktı Leo Dubois futbolu bıraktı 10:58
Pisa - Cremonese maçı hangi kanalda? Pisa - Cremonese maçı hangi kanalda? 10:55
Ladra’dan olay penaltı yorumu! Ladra’dan olay penaltı yorumu! 10:55
Ömer Üründül’den Tedesco’ya eleştiri! Ömer Üründül’den Tedesco’ya eleştiri! 10:35
Elche - Real Sociedad maçı saat kaçta? Elche - Real Sociedad maçı saat kaçta? 10:29
Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 10:14