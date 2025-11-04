CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, “Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye, Dünya Kupası yolunda kritik bir mücadeleye çıkarken, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Milli Takım maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 15:52 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 15:52
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı hız kesmeden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. "Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu, futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki hedefini net koymuş durumda: Dünya Kupası biletini almak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan milli takım, son hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Bulgaristan karşısında da kazanarak gruptaki liderlik mücadelesinde avantaj elde etmek istiyor. Peki, Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Milli Takım maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Bulgaristan maçı, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda yapılacak.

Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

1- İspanya 12

2- Türkiye 9

3- Gürcistan 3

4- Bulgaristan 0

