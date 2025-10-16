Yer gök kırmızı beyaz

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takım, hırsını sahada gösteriyor. E Grubu'nda 4 hafta sonunda 9 puanla ikinci sırada bulunan Milliler, Gürcistan'ın 6, Bulgaristan'ın ise 9 puan önünde bulunuyor. Son iki maçta sahadan 1 puanla ayrılması halinde play-off'a kalmayı garantileyecek olan kırmızı-beyazlılar, büyük bir avantaj yakaladı. İspanya'nın da 3 puan gerisinde bulunan Türkiye'nin ilk sırayı alıp doğrudan katılma şansı az olsa da sürüyor.

Ancak en gerçekçi hedef olan ikincilik de neredeyse garanti altına alındı. Bu haftayı iki maçla kapatan Ay-Yıldızlılar, rakiplerine sahayı dar etti. İlk olarak deplasmanda tarihinde ilk kez Bulgaristan'ı deviren Milliler, 6-1 gibi ezici bir skor elde etti. Ardında da önceki gün Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 yenen Ay-Yıldızlılar iki maçta rakip filelere tam 10 gol bıraktı. İspanya yenilgisinin acısını çıkartan Türkiye, sergilediği etkili futbol ve hücumdaki başarısı ile tüm Türkiye'yi sevince boğdu.