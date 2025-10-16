Golcü Kenan

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın en fazla eleştirildiği konuların başında forvet sıkıntısı yer alırken, Kenan Yıldız bunu rafa kaldırdı. Bu sistemde kanadı oldukça etkili bir şekilde kullanan Juventus forması giyen milli yıldızımız, iki maçta 3 gol atmayı başardı. Rakip filelere bıraktığımız 10 golün biri Popov'un kendi kalesine attığı golle gelirken, 3'ünü Kenan, ikisini ise Merih Demiral kaydetti.