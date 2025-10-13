CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı En iyisi Montella

En iyisi Montella

Bulgaristan zaferiyle birlikte A Milli Futbol Takımı’nın başındaki 14. galibiyetini elde eden İtalyan Vincenzo Montella, bugüne kadar en fazla maç kazanan yabancı teknik direktör oldu

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
En iyisi Montella

7. DEPLASMAN GALİBİYETİ

Türkiye'nin başında zaman zaman eleştirilse de Vincenzo Montella önemli başarılara imzasını atıyor. Bulgaristan zaferiyle birlikte A Milli Takım'ın başındaki 14. galibiyetini yaşayan İtalyan çalıştırıcı, adını tarihe yazdırmayı başardı. Ay-Yıldızlı ekibimizin başında en fazla galibiyet gören isim olan Montella, ayrıca 7. deplasman zaferini de elde ederek bu alanda da zirveye kuruldu. Gürcistan önünde 2026 yolunda önemli bir virajı dönmeye çalışacak olan millilerde Montella artık efsane isimlerin rekoruna gözünü dikti.

TERİM & GÜNEŞ'İN ARDINDAN

A Milli Takım'ın başında bugüne kadar en fazla galibiyet elde eden isim 70 kez ile Fatih Terim olmuştu. Onu 38 galibiyetle Şenol Güneş takip ederken, Montella da bu listede kendisine üçüncü sırada yer bulmuş oldu. Terim ve Güneş'in ardına yerleşen İtalyan çalıştırıcı, yarın oynanacak olan Gürcistan maçından da galibiyetle ayrılarak başarılarına bir yenisini daha eklemeye çalışacak. Milliler yarın kazanırsa, ilk iki yolunda büyük bir avantaj yakalayacak ve en kötü ihtimalle play-off üzerinden 2026 Dünya Kupası'na gitmeye çalışacak.

SON DAKİKA
