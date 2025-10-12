Duble yıldız!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

75 milyon euro güncel piyasa değeriyle A Milli Futbol Takımımız'ın en pahalı oyuncusu olan Kenan Yıldız, Bulgaristan karşısında dün gece alev aldı. İkinci yarıda vites yükselten 20 yaşındaki futbolcu klasını ortaya koydu. 51. dakikada Arda Güler'in asistinde topu ağlarla buluşturan Juventuslu oyuncu, 5 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve uzun yıllar unutulmayacak güzellikte bir gol attı.

Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde sol kanatta topu önüne alan ve Popov'u ekarte eden milli futbolcu, sağ ayak içiyle meşin yuvarlağı havalandırdı. Bulgaristan karşısında dubleye imza atan Kenan Yıldız, aynı zamanda 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde siftah yapmış oldu.

MAESTRO SAHNEDE

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde çok şeyler beklediği Arda Güler, Bulgaristan karşısında süper performansıyla alkışlandı. Dakikalar 11'i gösterirken Hakan Çalhanoğlu'nun pasında şık bir biçimde topu önüne alan maestromuz, rakibini ekarte ettikten sonra sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşla kaleci Dimitar Mitov'u avladı. Arda Güler böylece 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde üçüncü maçında ilk golünü kaydetti.

İKİ DE ASİST YAPTI

Etkili paslarıyla dikkat çeken Real Madridli yıldız, orkestra şefi gibi takımı yönetti. Arda Güler ayrıca Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'e asist yaptı. Real Madrid de Arda Güler'in süper oyununa kayıtsız kalamadı. Eflatun-beyazlı kulübün X hesabı, yıldız oyuncunun gol sevincini paylaştı. 60 milyon euro piyasa değerine sahip olan 20 yaşındaki futbolcu, Bulgaristan Milli Takımı'ndan daha değerli. Komşu'nun toplam kadro değeri 44.25 milyon euro.

ALKIŞLAR ZEKİ ÇELİK'E

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Mert Müldür'ün yerine sağ bekte görev verdiği Zeki Çelik performansıyla göz doldurdu. Serie A devi Roma'da sezona iyi bir başlangıç yapan deneyimli oyuncu, savunmada yerinde müdahaleleriyle dikkat çekerken, etkili bindirmeleriyle ofansa destek verdi. Bulgaristan'ın golünde Zeki büyük bir talihsizlik yaşadı. Kirilov'un vuruşunda top tecrübeli savunmacıya çarparak ağlarımıza gitti. 28 yaşındaki futbolcu 65. dakikada Arda Güler'in kornerinde kafayla meşin yuvarlağı ağlara göndererek başarılı oyununu golle süsledi. 55 kez milli formayı terleten 28 yaşındaki futbolcu gol sayısını 3'e yükseltti.

GURUR DUYUYORUZ

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan'ı muhteşem bir futbolla 6-1 yenerek 3 puanı kazandı. Maç sonrası konuşan Montella, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek şöyle devam etti: "Tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Zorlu bir rakibe karşı, deplasmanda kolay bir zafer elde ettik. Bu performansla gurur duyuyoruz. Salı günü Kocaeli'nde Gürcistan'ı da yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyoruz."

İSPANYA 3'TE 3 YAPTI

Millilerimizle aynı grupta yer alan İspanya, Gürcistan'ı 2-0 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. İspanyollara galibiyeti getiren golleri 24'te Yeremi Pino ve 64'te Mikel Oyarzabal kaydetti. Ferran Torres, 27'de penaltı kaçırdı.

ABDÜLKERİM'DEN GEÇİT YOK

Galatasaray ve Milli Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, savunmada adeta bir kaya gibi durdu. Yüzde 92 isabet oranı ve 108 başarılı pas ile sahanın en yüksek isabetli pas oranına ulaştı.

Ayrıca 3 hava topu ve 4 ikili mücadele kazanarak rakibe göz açtırmadı.