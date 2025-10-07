A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu: 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sponsorlu anlaşmasında konuşan A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 Dünya Kupası'na birlikte gitmeyi hayal ettiklerini söyledi.

İŞTE O SÖZLERİ:

"Sponsorumuzla hedefimiz aynı; ülkemizi mutlu etmek ve gururlandırmak. Hep beraber daha büyük başarılara uçacağımıza inanıyor, 2026 Dünya Kupası'na birlikte gitmeyi hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.