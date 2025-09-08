Darmadağın

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda aslında her şey çok iyi başlamıştı. Gürcistan deplasmanında gelen 3-2'lik galibiyet yüzleri güldürmüştü. Son Avrupa Şampiyonu İspanya karşısında grubun favorisi biz değildik. Ancak hiç kimse böylesine ağır bir yenilgi de beklemiyordu. Konya'da harika bir atmosfer vardı ancak sahadaki oyuncular bu coşkuya ortak olamadılar. İlk düdükten itibaren maçın ve skor üstünlüğü tamamen İspanya'nın eline geçti.

MERINO HAT-TRICK YAPTI

6'da Williams'ın pasında Pedri ceza alanı dışından iyi bir vuruş yaparak fileleri buldu. 22'de Merino bu kez Uğurcan Çakır'ı avlarken, başarılı futbolcu 45'te de sahneye çıkan isim oldu. İkinci yarıda herkes daha iyi bir Milli Takım bekledi ancak bu gerçekleşmedi. 53'te Torres farkı 4'e çıkartan isim olurken, 57'de Merino hat-trick yaptı. 62. dakikada Pedri yine uzaktan şutuyla son sözü söylerken tarihi bir hezimet yaşadık. Artık tek hedef grubu ikinci bitirip play-off'a kalmak.

Milliler son olarak 4 Eylül 2021'de Dünya Kupası eleme maçında Hollanda'ya 6-1 gibi ağır bir skorla yenilmişti.