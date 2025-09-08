CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Futbol Takımı Darmadağın

Darmadağın

Konya’daki maçta taraftarın coşkusundan sahada eser yoktu. İlk dakikadan itibaren İspanya oyuna ağırlığını koydu ve Milliler 6-0 gibi farklı bir yenilgi ile sahadan ayrıldı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Darmadağın

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda aslında her şey çok iyi başlamıştı. Gürcistan deplasmanında gelen 3-2'lik galibiyet yüzleri güldürmüştü. Son Avrupa Şampiyonu İspanya karşısında grubun favorisi biz değildik. Ancak hiç kimse böylesine ağır bir yenilgi de beklemiyordu. Konya'da harika bir atmosfer vardı ancak sahadaki oyuncular bu coşkuya ortak olamadılar. İlk düdükten itibaren maçın ve skor üstünlüğü tamamen İspanya'nın eline geçti.

MERINO HAT-TRICK YAPTI

6'da Williams'ın pasında Pedri ceza alanı dışından iyi bir vuruş yaparak fileleri buldu. 22'de Merino bu kez Uğurcan Çakır'ı avlarken, başarılı futbolcu 45'te de sahneye çıkan isim oldu. İkinci yarıda herkes daha iyi bir Milli Takım bekledi ancak bu gerçekleşmedi. 53'te Torres farkı 4'e çıkartan isim olurken, 57'de Merino hat-trick yaptı. 62. dakikada Pedri yine uzaktan şutuyla son sözü söylerken tarihi bir hezimet yaşadık. Artık tek hedef grubu ikinci bitirip play-off'a kalmak.

6

Milliler son olarak 4 Eylül 2021'de Dünya Kupası eleme maçında Hollanda'ya 6-1 gibi ağır bir skorla yenilmişti.

F.Bahçe'de karar günü! Teknik direktör...
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı
Türkiye’den dünyaya şehircilik dersi! "Demesi kolay da, icrası o kadar değil..."
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
Konya'da kabus gibi gece!
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
