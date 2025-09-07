Türkiye-İspanya | CANLI İZLE

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan zaferiyle başladığı Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik için sahaya çıkıyor. Bizim Çocuklar, oynadığı son 26 resmi maçın hiçbirini kaybetmeyen İspanya'yı ağırlıyor. Millilerimizin tek hedefi Konya'da galibiyet alarak tarih yazmak. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'de başladı. Karşılaşma TV 8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal

TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ

Ay-yıldızlı ekipte, zorlu İspanya maçı öncesinde tek eksik, Gürcistan maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz.

71 YILLIK HASRET

Bizim Çocuklar, son Avrupa şampiyonu karşısında 11 maçta bir kez kazandı. Tek galibiyetimizi 71 yıl önce, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da 1-0'lık skorla aldık. Boğalar'la 3 kez de berabere kaldık. Milli Takımımız'da Gürcistan maçında kırmızı gören Barış Alper Yılmaz İspanya'ya karşı oynayamayacak. Grubun diğer maçında ise bugün 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.

KURAYLA ELEDİK

A Milli Takım'ımız, 1954'te ilk kez katıldığı Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. Elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildik, rövanşı 1-0 kazandık. 3. maç da Roma'da 2-2 biterken, kura atışıyla finallere katıldık.

9 YIL SONRA KONYA'DA

Bizim Çocuklar ile İspanya, son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup karşılaşmasını İspanya 3-0 kazandı. İspanya'nın gollerinden 2'sini Alvaro Morata ve birini Nolito attı.

LİDER KUPADA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım direkt Dünya Kupası'na gidecek.