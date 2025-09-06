İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'den Arda Güler ve Lamine Yamal yorumu!

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında 7 Eylül Pazar günü İspanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele için Konya'ya gelen İspanya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Luis de la Fuente açıklamalarda bulundu.

Arda Güler ve Lamine Yamal ile ilgili değerlendirmede bulunan 64 yaşındaki çalıştırıcının Almanya'da düzenlenen ve Türk taraftarların takımlarına destekleri ile turnuvaya damga vurdukları EURO2024'teki atmosferi hatırlatması dikkat çekti.

"İKİSİ DE HARİKA OYUNCULAR"

"İkisi de harika oyuncular. Çok gençler. Çok büyük potansiyelleri var. Bizim tarafa bakınca, Lamine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. İkisi de çok değerli ve ikisi de çok genç."

"GEÇEN YIL BU BASKIYI DENEYİMLEDİK"

"Yarın burada büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine olan tutkularını biliyoruz. Geçen yıl EURO2024 tecrübesi yaşadık. Orada baskı ve yoğunluk seviyesi çok yüksek maçlara çıktık. Bu seviyede maçlara hazırız. İyi bir atmosfer olacağına eminim ama biz buna alışkınız."

"İLK 11 İÇİN KARAR VERECEĞİZ"

"Hala hazırlık sürecimiz devam ediyor. Son antrenmanda bazı detaylara bakacağız. Oyuncuların durumları önemli. Bütün bunları değerlendirdikten sonra ilk 11 için karar vereceğiz. Birçok kriter var. Bunları gözeterek bir karar vereceğiz."

RODRI: TÜRKİYE YENİLMESİ ZOR BİR TAKIM

"Geri döndüğüm için çok mutluyum. Oldukça uzun bir dönemdi. Çok hırslı bir şekilde döndüm. Fiziksel olarak herhangi bir problemim yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Türkiye, yenilmesi zor bir takım. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler öne çıkan oyuncular. Gerçekten kaliteli bir takımla karşılaşacağız."