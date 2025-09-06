CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'den Arda Güler ve Lamine Yamal yorumu!

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'den Arda Güler ve Lamine Yamal yorumu!

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye ile karşılaşacakları mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının Arda Güler ve Lamine Yamal yorumu gündem oldu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 19:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'den Arda Güler ve Lamine Yamal yorumu!

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında 7 Eylül Pazar günü İspanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele için Konya'ya gelen İspanya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Luis de la Fuente açıklamalarda bulundu.

Arda Güler ve Lamine Yamal ile ilgili değerlendirmede bulunan 64 yaşındaki çalıştırıcının Almanya'da düzenlenen ve Türk taraftarların takımlarına destekleri ile turnuvaya damga vurdukları EURO2024'teki atmosferi hatırlatması dikkat çekti.

"İKİSİ DE HARİKA OYUNCULAR"

"İkisi de harika oyuncular. Çok gençler. Çok büyük potansiyelleri var. Bizim tarafa bakınca, Lamine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. İkisi de çok değerli ve ikisi de çok genç."

"GEÇEN YIL BU BASKIYI DENEYİMLEDİK"

"Yarın burada büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine olan tutkularını biliyoruz. Geçen yıl EURO2024 tecrübesi yaşadık. Orada baskı ve yoğunluk seviyesi çok yüksek maçlara çıktık. Bu seviyede maçlara hazırız. İyi bir atmosfer olacağına eminim ama biz buna alışkınız."

"İLK 11 İÇİN KARAR VERECEĞİZ"

"Hala hazırlık sürecimiz devam ediyor. Son antrenmanda bazı detaylara bakacağız. Oyuncuların durumları önemli. Bütün bunları değerlendirdikten sonra ilk 11 için karar vereceğiz. Birçok kriter var. Bunları gözeterek bir karar vereceğiz."

RODRI: TÜRKİYE YENİLMESİ ZOR BİR TAKIM

"Geri döndüğüm için çok mutluyum. Oldukça uzun bir dönemdi. Çok hırslı bir şekilde döndüm. Fiziksel olarak herhangi bir problemim yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Türkiye, yenilmesi zor bir takım. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler öne çıkan oyuncular. Gerçekten kaliteli bir takımla karşılaşacağız."

İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor!
Reklam
DİĞER
Usta oyuncu Abidin Yerebakan'dan iddialı çıkış: Kurtlar Vadisi’nden sonra daha iyisi gelmedi!
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtarının teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! 18:53
İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! 18:47
Sultanlar'ın rakibi İtalya! Sultanlar'ın rakibi İtalya! 18:32
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 18:05
Trabzonspor'dan Onana bombası! Trabzonspor'dan Onana bombası! 17:18
G.Saray'dan usulsüz ve kaçak giriş açıklaması G.Saray'dan usulsüz ve kaçak giriş açıklaması 16:54
Daha Eski
TFF'den İspanya ile işbirliği anlaşması TFF'den İspanya ile işbirliği anlaşması 16:45
Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı Gençlerbirliği transferi resmen açıkladı 16:44
Toprak Fransa'da birinci oldu Toprak Fransa'da birinci oldu 15:53
"Milli takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi" "Milli takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi" 15:40
Santarelli: Finale gerçekten çok inandım Santarelli: Finale gerçekten çok inandım 15:38
Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi! Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi! 15:36