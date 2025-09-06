CANLI SKOR ANA SAYFA
    Beşiktaş
    Fenerbahçe
    Galatasaray
    Trabzonspor
    Futbol
    Basketbol
    Ziraat Türkiye Kupası
    DİZİ
    Diğer Sporlar
Ziraat Türkiye Kupası
Arda Güler'den Lamine Yamal yorumu! "Onun bu gelişimi..."

Son dakika spor haberi: 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda pazar günü İspanya'yı konuk edecek A Milli Takımı'mızın yıldız futbolcusu Arda Güler, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güler, İspanyol yıldız Lamine Yamal ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 14:45
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki 2. maçında pazar günü Konya'da İspanya'yı ağırlayacak.

Mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ile basın toplantısında açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Arda Güler, Barcelona forması giyen İspanyol yıldız Lamine Yamal ile ilgili de konuştu.

Arda, Yamal ile ilgili "Çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum." yorumunu yaptı.

