Arda Güler'den Lamine Yamal yorumu! "Onun bu gelişimi..."

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki 2. maçında pazar günü Konya'da İspanya'yı ağırlayacak.

Mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ile basın toplantısında açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Arda Güler, Barcelona forması giyen İspanyol yıldız Lamine Yamal ile ilgili de konuştu.

Arda, Yamal ile ilgili "Çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum." yorumunu yaptı.