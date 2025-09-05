Uğurcan Çakır hayat verdi

Hafta içerisinde Trabzonspor'dan Galatasaray'a 36 milyon euroya transfer olan Uğurcan, Türkiye'nin Gürcistan'ı mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'e adını yazdırdı. Son olarak Volkan Kilimci, milli takımın kalesinde ilk 11'de başlayan Galatasaraylı eldiven olmuştu. Uğurcan önce 84'te ardından 90+10'da iki kurtarışla 3 puanın mimarlarından oldu. 29 yaşındaki kaleci, özellikle 90+10'da Mikautadze'nin şutunda müthiş refleksiyle ayyıldızlı ekibimizin Dünya Kupası elemelerine galibiyetle başlamasına katkı verdi.