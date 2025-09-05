CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Uğurcan Çakır hayat verdi

Uğurcan Çakır hayat verdi

A Milli Takımımızda tam 27 yıl sonra bir Galatasaraylı kaleci ilk 11'de başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51
Uğurcan Çakır hayat verdi
Hafta içerisinde Trabzonspor'dan Galatasaray'a 36 milyon euroya transfer olan Uğurcan, Türkiye'nin Gürcistan'ı mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'e adını yazdırdı. Son olarak Volkan Kilimci, milli takımın kalesinde ilk 11'de başlayan Galatasaraylı eldiven olmuştu. Uğurcan önce 84'te ardından 90+10'da iki kurtarışla 3 puanın mimarlarından oldu. 29 yaşındaki kaleci, özellikle 90+10'da Mikautadze'nin şutunda müthiş refleksiyle ayyıldızlı ekibimizin Dünya Kupası elemelerine galibiyetle başlamasına katkı verdi.
