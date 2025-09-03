CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gürcistan-Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Gürcistan-Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Son dakika haberi: A Millî Takım'ın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 12:41 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 12:42
Gürcistan-Türkiye maçının hakemi belli oldu!

A Millî Takım'ın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak olan müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marcenaro olacak. Maçta Marco Di Bello VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev alacak.

SON DAKİKA
