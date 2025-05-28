Avrupa'daki yıldızlarımız bu sezon ne yaptı? En fazla skor katkısı o isimde
Avrupa'da çeşitli kulüplerde ülkemizi temsil eden milli futbolcularımızın bu sezon gösterdikleri performanslar merak konusu oldu. İşte birçok ligde kapanışın gerçekleşmesi/yaklaşması ile birlikte milli yıldızlarımızın öne çıkan istatistikleri... | Son dakika spor haberleri
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ORKUN KÖKÇÜ (BENFICA)
Benfica'da Kerem'in gelişi ile tempo kazanan Orkun, 51 maçta 12 gol/9 asist katkısı sundu. Her iki oyuncumuz da Portekiz'de yılın 11'ine seçildi.
KENAN YILDIZ (JUVENTUS)
Juventus'ta takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Kenan Yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 48 maçta 9 gol/7 asist katkısı sundu. İtalyan ekibi milli futbolcuya takımın efsane ismi Del Piero'nun veliahtı gözüyle bakıyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU (INTER)
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezon tüm kulvarlarda 46 maçta 11 gol/8 asist katkısı sundu. Hakan, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele ederek tarihe geçecek.
ARDA GÜLER (REAL MADRID)
Real Madrid'e sezonun son döneminde düzenli forma şansı bulan Arda Güler, tüm kulvarlarda forma giydiği 42 maçta ise 5 gol ve 9 asistlik katkı verdi. Xabi Alonso'nun gelişi ile birlikte aldığı süreyi arttırması bekleniyor.
CAN UZUN (EINTRACHT FRANKFURT)
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, skor üretme becerisi ve güçlü fiziğiyle dikkati çekiyor. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 31 maçta 5 gol/3 asist katkısı sundu. Almanya Milli Takımı'ndan da davet alan Can, tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullanarak Mart 2024'te ilk milli maçına çıktı.
FERDİ KADIOĞLU (BRIGHTON)
Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istikrarını koruyamadı. Kasım ayında yaşadığı sol ayak baş parmağı sakatlığından dolayı takımının kadrosuna giremeyen 25 yaşındaki sol bek, İngiliz ekibinde 8 maçta 2 gol katkısı sundu.
ALTAY BAYINDIR (MANCHESTER UNITED)
Manchester United'ta forma şansı arayan Altay Bayındır, tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyerken kalesinde 18 gol gördü.
ZEKİ ÇELİK (ROMA)
Roma'da Zeki Çelik, sergilediği performansla sağ bek pozisyonunun vazgeçilmezi oldu. Kendisiyle aynı mevkide oynayan tecrübeli oyuncu Alessandro Florenzi'ye formayı vermeyen Zeki, Roma'da tüm kulvarlarda 43 maçta görev yaptı, 1 gol/3 asistlik katkı sağladı.
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