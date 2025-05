Avrupa'daki yıldızlarımız bu sezon ne yaptı? En fazla skor katkısı o isimde

CAN UZUN (EINTRACHT FRANKFURT) Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, skor üretme becerisi ve güçlü fiziğiyle dikkati çekiyor. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 31 maçta 5 gol/3 asist katkısı sundu. Almanya Milli Takımı'ndan da davet alan Can, tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullanarak Mart 2024'te ilk milli maçına çıktı.