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Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Çok mutluyuz ama...

Vincenzo Montella: Çok mutluyuz ama...

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmayı Teknik Direktör Vincenzo Montella değerlendirdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 22:44 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 22:48
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Vincenzo Montella: Çok mutluyuz ama...

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmayı Teknik Direktör Vincenzo Montella değerlendirdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi. Çok iyi başladık oyuna. Sonrasında golden sonra mesafeleri açtık ve rakibin kontra atak yapmasına izin verdik. İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi söyledim ve bunun devam etmesini söyledim. İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi. İki tane yeni, ilk defa oynayan futbolcu vardı. Deniz Gül ve Can Uzun vardı. Kenan da 2005'li. Genç futbolcularımız da üstün performans göstermeye devam ediyor.

Herkesin potansiyeli çok yüksek. Deniz Gül, kendi takımında oynamıyor ama milli takımda ilk defa süre aldı. Büyük bir potansiyeli var. Oğuz Aydın müthiş performans gösterdi, iki golde katkısı var.

DENİZ GÜL HAKKINDA...

"Taze, genç bir yetenek. Daha da gelişmesi gerekiyor. Kulübünde de biraz daha fazla oynamasını ümit ediyorum. Zamanı gelecektir. Fiziği çok iyi, onu da kullanmayı öğrenmesi gerekiyor."

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