A Milli Takım Teknik Direktörü Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçınında Macaristan ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuşuyor.

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KAAN AYHAN'IN SÖZLERİ

"A LİGİ'NE YÜKSELMEYİ HAK ETTİK"

"Büyük bir moral bozukluğu oldu. Namağlup gidiyorduk aslında, Galler maçında da bakınca son kamptaki elde ettiğimiz imkanları değerlendiremedik. Üzgündük ama işimize gelen 4 aylık ara oldu. Bu milli maçları kenara bırakıp mecburen kulüpteki hedeflerimize odaklandık. Daha taze, mental anlamda daha dinlenmiş bir takım gördüm ben açıkçası. Hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım da böyle düşünüyor. Zor maçlarda gülen taraf olmak istiyoruz."

"MACARİSTAN'IN MOTİVASYONU DAHA YÜKSEK OLABİLİR AMA..."

"Rakipten bağımsız, hedeflerden biri turnuvadan sonra tüm çalışmalarımız UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkmak içindi. Herhangi bir rakip de olsa aynı hedefle çıkardık. Macristan, bininci maçına çıkıyormuş. Motivasyonları daha yüksek olabilir ama gülen taraf olmak istiyoruz. Zor ama İstanbul'da oynayacağız. 2 sene sonra İstanbul'da bir maç oynanacak. Bunun coşkusu ve heyecanıyla oynayacağız. Zor olacak ama umarım Macaristan için çok daha zor bir maç olur."

"YUSUF AKÇİÇEK'E YARARIMIZ DOKUNURSA BİZİM İÇİN DE GÜZEL OLUR"

"Büyük yeteneklerle sadece bu kampta değil son 1-2 senede gördüğümüz isimler, gördüğümüz yetenekler hakikaten beni sadece futbolcu olarak değil bir Türk olarak gururlandırıyor. Biz temelli A Ligi'nde oynamak istiyoruz. Rakibimiz bizden bir adım önde, sürekli A ve B liglerindeler. Biz de böyle olmak istiyoruz. Ligdeki maçlarda bazen rakiplerin maçlarını seyrediyoruz. Göze çarpan isimler. Onlarla idmanda olmak güzel bir duygu. Bizim de bir yardımımız, iyiliğimiz, yararımız dokunursa bizim için de güzel. Çok iyi bir yoldayız. Yeteneklerimizin arkadan itelemesiyle birlikte daha başarılı bir Milli takım göreceğiz inşallah."

MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"EN İYİSİ KİMSE ONLAR MİLLİ TAKIMA GELİYOR"

"Seçim yaparken form durumlarını takip ediyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. En iyi durumda olan futbolcuları takip ediyoruz. Kapılarımız yeteneklere, gençlere açık. Emre Mor'u 2.5 sene sonra kadroya kattık. En iyi olan kimse, onlar buraya geliyor."

"İRFAN CAN'I TAKİP EDİYORUZ"

"İrfan Can Eğribayat neden kadroya dahil edilmedi?"

"Genellikle olan futbolcularımızla ilgili konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak, olanlara saygısızlık yaparız. İrfan Can, çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde, orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık."

"HEM 3'LÜ HEM 4'LÜ OYNAYABİLECEK KAPASİTEDEYİZ"

"Kadroda 3'lü sistemde oynayan çok oyuncu var. 3'lü oynama düşüncesi var mı?"

"Bu soruya gülümsüyorum. Eskiden 3'lü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Genel iki maçı düşününce, 180 dakikalık bir maç var. 180 dakika hem 3'lü, hem 4'lü oynayabilecek kapasitedeyiz."

"TEK YÜREK TEK BAYRAK OLMALIYIZ"

"Dürüst olmak gerekirse geçmişi değiştiremeyiz. Her zaman şu ana konsantre olmaya çalışacağım. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söylemek isterim. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor."

"ARDA İÇİN HASSAS OLMALIYIZ"

"Arda Güler konusuna gelince... Devamlılık olmazsa yüzde yüzünüzü veremeyebilirsiniz performans konusunda. Arda için hassas olmalıyız. Çok özel bir futbolcu. Gerçekten yeteneklerini hepimiz biliyoruz."