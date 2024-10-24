FIFA ekim ayı dünya sıralaması açıklandı! Türkiye...

FIFA'nın internet sitesinden ekim ayı dünya sıralaması duyuruldu. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, toplamda 1548.15 puana ulaştı ve 26. sıradaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürürken, ilk 6 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi. Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

FIFA ekim ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde: