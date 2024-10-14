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Haberler A Milli Futbol Takımı

Arda Güler: Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok

A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Ay Yıldızlılarda Arda Güler dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 00:11
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Arda Güler: Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok

A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Maçın ardından Ay Yıldızlılarda Arda Güler dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ARDA GÜLER'İN AÇIKLAMALARI:

"Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz"

"Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok."

"O dakikada o baskıyı yapmak inanılmaz değerli, ona borçluyum. Gol atıp katkıda bulunduğum için çok mutluyum."

"Oynamaktan dolayı çok mutluyum. Aldığım dakikalar gelişmeye yardımcı oluyor. Halkımıza teşekkür ederim, onları mutlu etmeye çalışacağız bugünkü gibi"

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