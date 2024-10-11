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Haberler A Milli Futbol Takımı

İrfan Can Kahveci: Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi!

A Milli Takım'ımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelenin tek golünü kaydeden yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 00:07
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İrfan Can Kahveci: Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken bu karşılaşmanın tek golünü kaydeden İrfan Can Kahveci maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE İRFAN CAN'IN SÖZLERİ:

Bugün Dünya Kız Çocukları günü, biricik anneme, ablama, eşime ve ülkemizdeki tüm kadınlara minnettarlığımı sunuyorum. Bu sözlerle başlamak istiyorum. Kadınlar bizim başımızın tacı.

Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum.

"DEPLASMANDA İLK İZLANDA GALİBİYETİ DE GELİR Mİ?"

İrfan Can Kahveci: İnşallah diyorum. Çok ilkleri başardık geçtiğimiz sene. İnşallah yeni bir ilki de başarabiliriz.

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