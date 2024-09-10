Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Çekişmeli mücadeleye damga vuran isim ise 3 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu'ydu. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun başarılı performansı, transfer olduğu Portekiz'de de çok konuşuldu. İşte Kerem'le ilgili atılan o manşetler... | Son dakika spor haberleri
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Kerem, 36'ncı milli sınavında 9 gole ulaştı.
Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanındaki 0-0 beraberlikle başlayan A Milli Futbol Takımı, bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıktı.
Karşılaşma ardından, 3 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu gündem oldu.
Milli yıldız, transfer olduğu Portekiz'i salladı.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Record'tan derlediği haberde; Portekizliler Kerem için, 'Kerem Aktürkoğlu ağızları sulandırdı. Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptı.' ifadelerini kullandı.
Öte yandan Portekiz medyasından O Jogo gazetesinde, "Aktürkoğlu hat-trick yaptı" başlıklı bir haber yayımlandı.
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