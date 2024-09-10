Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta A Milli Futbol Takımı, İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından ülkemizde ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıkan ay-yıldızlılar, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun 2, 52 ve 88'inci dakikalardaki golleriyle geçti.