Haberler A Milli Futbol Takımı

Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Çekişmeli mücadeleye damga vuran isim ise 3 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu'ydu. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun başarılı performansı, transfer olduğu Portekiz'de de çok konuşuldu. İşte Kerem'le ilgili atılan o manşetler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 12:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta A Milli Futbol Takımı, İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından ülkemizde ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıkan ay-yıldızlılar, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun 2, 52 ve 88'inci dakikalardaki golleriyle geçti.

Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor

Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan, milli formayla son olarak Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Gürcistan ağlarını havalandıran Kerem, ay-yıldızlı formayla ilk kez hat-trick yaptı.

Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor

Kerem, 36'ncı milli sınavında 9 gole ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor

Uluslar Ligi'ne Galler deplasmanındaki 0-0 beraberlikle başlayan A Milli Futbol Takımı, bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıktı.

Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor

Karşılaşma ardından, 3 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu gündem oldu.

Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor

Milli yıldız, transfer olduğu Portekiz'i salladı.

Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Record'tan derlediği haberde; Portekizliler Kerem için, 'Kerem Aktürkoğlu ağızları sulandırdı. Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptı.' ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor

Öte yandan Portekiz medyasından O Jogo gazetesinde, "Aktürkoğlu hat-trick yaptı" başlıklı bir haber yayımlandı.

Zalewski Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları
Reklam
DİĞER
Karadut’tan yeni tanıtım: "Küçük pişmanlıklar iyidir, bazen hepimize lazım"
PKK'dan CHP'ye 'eş başkanlık' modeli! Tüzük kurultayı elebaşı Bese Hozat'a umut oldu: "Sivas'taki kongre anlamlı"
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise...
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzon'da Beşiktaş maçı hazırlıkları! Trabzon'da Beşiktaş maçı hazırlıkları! 12:43
Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Portekiz onu konuşuyor 12:42
Bülent Uygun'dan Emre Mor açıklaması! Bülent Uygun'dan Emre Mor açıklaması! 12:23
F.Bahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir' F.Bahçe transferde durmuyor! 'Birkaç saat içinde imza atabilir' 12:21
İşte 3 büyüklerin Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam! İşte 3 büyüklerin Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam! 11:52
Kostic F.Bahçe'nin 193. yabancısı oldu! Kostic F.Bahçe'nin 193. yabancısı oldu! 11:14
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 10:46
Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Arda Güler İspanya'da gündem oldu! 10:33
G.Saray'a yıldız stoper! Fener maçında... G.Saray'a yıldız stoper! Fener maçında... 10:02
Göz-Göz'de rota Julimar Göz-Göz'de rota Julimar 09:57
Yabancı Kuralı sayısı belli oluyor! Yabancı Kuralı sayısı belli oluyor! 09:46
Çarpıcı Osimhen itirafı! "F.Bahçe istedi ama..." Çarpıcı Osimhen itirafı! "F.Bahçe istedi ama..." 09:03