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A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 18:46
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A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana kalçasından sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ve sol kasığında zorlanma tespit edilen Semih Kılıçsoy da katılmazken, Eren Elmalı da tedbir amaçlı çıkmadı. Benfica'ya transferi için dün Portekiz'e giden Kerem Aktürkoğlu, akşam saatlerinde milli takım kampına katılacak. Aday kadroya sonradan davet edilen Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir ise antrenmanda yer aldı.

Öte yandan antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, TFF yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela da antrenmanı izledi.

Milliler yarın yapacağı antrenmanla Galler müsabakanın hazırlıklarına devam edecek.

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