Muhteşem çocuk Arda Güler tarih yazdı

Türk Milli Takımı'nın göz bebeği Arda Güler, Avusturya karşısında nefis bir maç çıkarttı. Sahada basmadık yer bırakmayan Arda, attığımız gollerin de hazırlayısı oldu. Kornerleri adeta füze etkisi gösteren yıldız oyuncu, önce ilk dakikada harika bir köşe vuruşu kullandı. Direkt kaleye yönelen topun devamında Merih ağları sarstı. Arda bu kez 50'de kornerde topun başına geçti. Yine olağanüstü keserek Merih'in kafasını nişanlayan 'Muhteşem çocuk' tarihi zaferin kilit oyuncularından biri oldu. Arda, Cristiano Ronaldo Wayne Rooney'in ardından 20 yaşına girmeden önce bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan hem de asist yapan üçüncü oyuncu olmayı başardı.