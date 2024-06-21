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A Milli Futbol Takımı Portekiz maçı hazırlıklarını sürdürdü!

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Milliler maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 14:31
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A Milli Futbol Takımı Portekiz maçı hazırlıklarını sürdürdü!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Koşuyla başlayan idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Portekiz karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Yorgun olduğu gerekçesiyle dün dinlendirilen ve idmana katılmayan Arda Güler de bugünkü antrenmanda yer aldı. Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı.

Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın saçlarını sarıya boyatması ise dikkat çekti.

Ay-yıldızlı ekip, bugün TSİ 17.15'te hava yoluyla Hannover'den Dortmund'a geçecek. A Milli Takım oyuncuları, Türkiye-Portekiz maçının oynanacağı BVB Stadyumu'nda TSİ 20.45'te bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise TSİ 21.00'de stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

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