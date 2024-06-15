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A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda karşılaşmalarının stadyumları açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların stadyumları açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 14:42
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A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda karşılaşmalarının stadyumları açıklandı!

Buna göre Ay-Yıldızlılar, 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda'nın karşısına çıkacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milliler, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda son olarak 19 Haziran 2023 tarihinde EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Kazanılan bu maç, Ay-Yıldızlıların grup lideri olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmasında önemli rol oynamıştı.

2024/25 UEFA Uluslar Ligi turnuvasında A Milli Takım'ın grubunda Karadağ ve İzlanda'nın yanı sıra Galler de bulunuyor.

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