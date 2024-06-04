A Milli Takım'da Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) öncesinde A Milli Futbol Takımı, İtalya ile hazırlık maçı yaptı.

Bu mücadele 0-0 berabere biterken ay-yıldızlılarda Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAAN'IN SÖZLERİ:

İlk gördüğüm anda Ozan iyi durumda değildi. İnşallah beklediğimiz sakatlık değildir. Umarım en kısa sürede sahalara döner.

Maçı çok ciddiye aldık. Son iki maçta öz güvenimiz bozulmuştu. Maçın gidişatına göre takım da ona göre bir özveriyle oynadı. Ofansif aksiyonlarda daha başarılı olabilirdik. Üzgün değiliz ama daha gidecek çok yolumuz var.

Kulüpte sağ bek, burada orta saha oynadım. Pozisyon olarak orta saha benim evim. Bugün benim için de iyi bir başlangıç oldu hazırlık sürecine. Bu benim için alışma maçıydı. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Umarım turnuvada milletimize iyi bir milli takım izletiriz. Çok çalışıyoruz.