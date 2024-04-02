A Milli Kadın Futbol Takımı, kritik karşılaşmalara hazırlanıyor. UEFA Uluslar B Ligi 1'inci Grup'ta 5 Nisan Cuma günü deplasmanda İsviçre ve 9 Nisan Salı günü Pendik Stadyumu'nda Macaristan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Necla Güngör Kıragası ve futbolcular dün medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

NASIL GELDİK BİLİYORUZ

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, 9 Nisan'da Türkiye'ye bayram hediyesi vermek istediklerini söyledi. Kıragası, "Bizler nereden geldiğimizi, nasıl bir oyunla B Ligi'ne çıktığımızı gayet iyi biliyoruz. O yüzden şimdi bu öngörülebilir stresi yönetmek ve ulusumuzu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Ardından ayın 9'unda, arife gününde milletimize, devletimize güzel bir bayram hediyesi vermek istiyoruz" diye iddialı konuştu.