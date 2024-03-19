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A Milli Futbol Takımı Macaristan ve Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 18:04 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 18:30
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A Milli Futbol Takımı Macaristan ve Avusturya maçı hazırlıklarını sürdürdü

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncular saha ortasında toplanarak basın mensuplarına poz verdi.

Ardından, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen futbolcular Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy, Can Uzun ve Oğuz Aydın için tüm futbolcular karşılıklı dizilerek koridor oluşturdu. Dört futbolcu bu koridordan geçti ve ilk kez aday kadroya davet edildikleri için kutlandı.

Antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Çalışmayı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

A Milli Takım, 20 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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