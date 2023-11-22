Yusuf Yazıcı ve Kenan Yıldız maça damga vurdu

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler'den puanı alıp tarih yazdık. İlk yarıda 1-0 geriye düşen milli takımımız, ikinci yarıda Vincenzo Montella'nın yaptığı hamlelerle Galler'i sahasına hapsetti. Berlin'de 3-2'lik Almanya zaferinin kahramanlarından Kenan Yıldız ve tekrar milli formaya kavuşan Yusuf Yazıcı, kulübeden gelip tarihi maça damga vurdu. Yazıcı, 33. dakikada Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna girdi. Yıldız ise 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'la değişti. Bu değişiklikler ikinci yarıda semeresini verdi.

SAVUNMAYI DAĞITTI

Kenan Yıldız, oyuna girdikten 10 dakika sonra skora etki etti. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine ortasında topla buluşup Galler savunmasının dengesini bozarak, yapılan müdahaleyle yerde kalan Kenan Yıldız için karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına Yusuf Yazıcı geçti. Yazıcı, topu ve kaleciyi farklı köşelere yollayıp tarihi liderliğimizi ilan etti. Yazıcı, A Milli Takım formasıyla Galler'e deplasmanda gol atan ilk futbolcu olmayı da başardı.