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A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başlayacak

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler ile oynayacağı maçın hazırlılkarına 13 Kasım Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 11:59
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A Milli Futbol Takımı Almanya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başlayacak

A Milli Futbol Takımı, Almanya'yla karşılaşacağı özel maç ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 3 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip 3 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Seyahat programlarına göre Riva'da toplanacak milli oyuncular, ilk antrenmanını da 3 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta, Galler'le de 21 Kasım Salı günü EURO 2024 eleme grubunun son maçında Cardiff'te karşılaşacak.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

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