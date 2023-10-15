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Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Türkiye ile birlikte o ülkeler de bileti kaptı

EURO 2024 elemelerinde 15 Ekim Pazar akşamı oynanan mücadelelerde alınan sonuçların ardından Türkiye'nin yanı sıra 5 ülke daha turnuva biletini garantiledi. İşte o ülkeler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 02:01 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 02:10
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Türkiye ile birlikte o ülkeler de bileti kaptı

2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinden heyecan dorukta...

Konya'da Letonya'yı ağırlayan ve maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'mız son maça bırakmadan turnuva biletini cebine koymayı başardı.

D Grubu'ndaki diğer maçta ise Galler sahasında Hırvatistan'ı 2-1 devirerek EURO 2024 şansını sürdürdü.

15 Ekim Pazar akşamı oynanan karşılaşmaların ardından, ev sahibi Almanya dışında, aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 ülke turnuvaya katılmayı şimdiden garantiledi.

2024 Avrupa Şampiyonası'na hangi takımlar katılmayı garantiledi?

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na 24 takım katılmaya hak kazanacak. Türkiye ve ev sahibi Almanya'nın yanı sıra, 5 ülke daha Avrupa Şampiyonası biletini şimdiden elde etti.

İşte 2024 Avrupa Şampiyonasına katılmayı garantileyen ülkeler

Türkiye

Almanya

Fransa

İspanya

Portekiz

Belçika

İskoçya

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