Haberler A Milli Futbol Takımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı mağlup ederek turnuvaya gitmeyi garantiledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından ay-yıldızlılar için tebrik mesajı yayınladı. İşte Başkan Erdoğan'ın o mesajı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 00:17 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 00:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla birlikte Almanya'da düzenlenecek olan turnuvaya gitmeye hak kazandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından millilerimizi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla tebrik etti.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEBRİK MESAJI

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