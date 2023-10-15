Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla birlikte Almanya'da düzenlenecek olan turnuvaya gitmeye hak kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından millilerimizi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla tebrik etti.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEBRİK MESAJI
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millîlerimize şimdiden başarılar diliyorum. 🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 15, 2023