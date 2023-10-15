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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum

A Milli Futbol Takımı, sahasında Letonya’yı 4-0 yenerek tarihinde 6’ncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşma sonrası konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 00:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 00:41
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum

A Milli Futbol Takımı, sahasında Letonya'yı 4-0 yenerek tarihinde 6'ncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşma sonrası konuştu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Letonya galibiyeti sonrası konuşan İtalyan teknik adam Avrupa Şampiyonası'na katıldıkları için gururlu olduğu ifade etti.

"Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti,. Onların hocası olmaktan gururluyum. Bu galibiyetten mutluyum. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz."

"Hoca olarak iletişim konusunda geliştiğimi hissediyorum. Daha iyi bir noktaya geldim. Bir birliktelik yakaladık ve sonucu futbolcular aldı."

"Şu an dünyanın en mutlu hocası olabilirim."

"En iyi şekilde hazırlanacağız. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız. Hepimiz hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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