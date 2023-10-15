Haberler A Milli Futbol Takımı Letonya galibiyeti sonrası Montella'dan üçlü! İşte maç sonu A Milli Takım'ın sevinci

Letonya galibiyeti sonrası Montella'dan üçlü! İşte maç sonu A Milli Takım'ın sevinci

A Milli Takım, EURO 2024 D Grubu 4. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak kazandı. Karşılaşma sonrası milli takımda Vincenzo Montella üçlü çektirdi. İşte o görüntüler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 00:21
Letonya galibiyeti sonrası Montella'dan üçlü! İşte maç sonu A Milli Takım'ın sevinci

A Milli Takım, EURO 2024 D Grubu 4. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak kazandı.

Karşılaşma sonrası milli takımda Vincenzo Montella oyuncularla birlikte kale arkasına giderek taraftarlara üçlü çektirdi.

İşte o görüntüler...

SOYUNMA ODASINDA HORON

EURO 2024 bileti alınmasını maçın bitiş düdüğü sonrası sahada doyasıya kutlayan futbolcular soyunma odasında da kutlamalara devam etti. Bizim Çocuklar, elde ettikleri büyük başarının şerefine birlikte horon tepti.

İşte o anlar...

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