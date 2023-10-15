Letonya galibiyeti sonrası Montella'dan üçlü! İşte maç sonu A Milli Takım'ın sevinci

A Milli Takım, EURO 2024 D Grubu 4. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak kazandı.
Karşılaşma sonrası milli takımda Vincenzo Montella oyuncularla birlikte kale arkasına giderek taraftarlara üçlü çektirdi.
İşte o görüntüler...
Teknik direktörümüz Vincenzo Montella'dan üçlü! 👏 pic.twitter.com/ODq8KhTiQt— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023
SOYUNMA ODASINDA HORON
EURO 2024 bileti alınmasını maçın bitiş düdüğü sonrası sahada doyasıya kutlayan futbolcular soyunma odasında da kutlamalara devam etti. Bizim Çocuklar, elde ettikleri büyük başarının şerefine birlikte horon tepti.
İşte o anlar...
Şimdi horon zamanı 🤩 Eğlenceler soyunma odasında başladı 🥳 pic.twitter.com/fLVRZZ4AHg— TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023