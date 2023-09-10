Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı Japonya maçı için Hollanda'ya gitti!

A Milli Futbol Takımı Japonya maçı için Hollanda'ya gitti!

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya gitti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 16:07
A Milli Futbol Takımı Japonya maçı için Hollanda'ya gitti!

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önceki gün karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlılar, Japonya ile yapacağı özel maç için Hollanda'ya gitti.

Ay-Yıldızlılar, kamp yaptıkları otelden ayrıldı. Bu sırada milli futbolcular kendilerini bekleyen taraftarlara imza verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Futbolcular ve teknik ekip yoğun güvenlik önlemleri altında Hasan Polatkan Havalimanı'na geldi.

A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na hareket etti.

DİĞER
Son dakika haberi: Real Madrid'den şok Arda Güler kararı! Yeni takımı...
Başkan Erdoğan'dan G20 sonrası önemli açıklamalar
F.Bahçe mi G.Saray mı? İngiliz basınından flaş iddia
G.Saray'da sürpriz veda! Kiralık gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Japonya-Türkiye maçına Hollandalı hakem
Milliler Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamladı!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE 📺
OKULUN İLK GÜNÜ SERBEST KIYAFETLE GİDİLİR Mİ? | 11 Eylül 2023 okulun ilk günü üniforma zorunlu mu, sivil gidilir mi?
Türkşeker geçici işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Al Musrati'den müjdeli haber! F.Bahçe'ye Al Musrati'den müjdeli haber! 16:46
Japonya-Türkiye maçına Hollandalı hakem Japonya-Türkiye maçına Hollandalı hakem 16:28
A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya gitti! A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya gitti! 16:05
F.Bahçe mi G.Saray mı? İngiliz basınından flaş iddia F.Bahçe mi G.Saray mı? İngiliz basınından flaş iddia 15:51
G.Saray'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! 15:46
Bakan Bak'tan özel sporculara tebrik Bakan Bak'tan özel sporculara tebrik 15:30
Daha Eski
ManU'dan flaş Antony kararı! ManU'dan flaş Antony kararı! 15:13
Milliler Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamladı! Milliler Eskişehir'deki hazırlıklarını tamamladı! 14:59
Bir transfer daha KAP'a bildirildi! Bir transfer daha KAP'a bildirildi! 14:37
Eljif Elmas maçtan sonra özür diledi Eljif Elmas maçtan sonra özür diledi 14:32
Kanada'dan tarihi başarı! Kanada'dan tarihi başarı! 14:27
Japonya - Türkiye maçı saat kaçta? Japonya - Türkiye maçı saat kaçta? 14:24