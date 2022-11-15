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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Son dakika haberleri... A Milli Futbol Takımı'mızın İskoçya ile oynayacağı özel maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Milli Takım'ımız hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, "Genç ve yeni oyuncularımız var, bizim için çok önemli. Avrupa'nın en genç takımıyız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 16:07
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Diyarbakır'da özel maçta İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Milliler, karşılaşma öncesinde Diyarbakır'a hareket etti. Yolculuk öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Diyarbakır'da ilk kez bir milli maç oynanacağını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Bu bir dostluk maçı, önemli olan Diyarbakır'da ilk kez milli maç oynanacak. Özellikle devletimizin orada yapmış olduğu Avrupa standartlarında yapılmış bir stadyum var.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Milli takımımız, Mart ayında Avrupa Şampiyonası Elemeleri grubundaki ilk maçını oynayacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Genç ve yeni oyuncularımız var, bizim için çok önemli. Avrupa'nın en genç takımı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Bu takım, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için önemli bir mücadele gösterecektir. Milli takımımız hocalarımızla birlikte çalışmalarına devam edecek" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

"ANADOLU'DA MAÇ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Milli takım maçların Anadolu'da oynanması için bir çalışma başlattıklarını ifade eden Büyükekşi, "Hava durumu ve şehirlerin durumuna göre Anadolu'da maç yapmaya devam edeceğiz.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Devletimizin yaptığı 40'tan fazla stadyum var. Hem oradaki vatandaşlarımıza milli maç tadını tattırmak hem de bu statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

"CÜNEYT ÇAKIR'IN SON MAÇI ÇEKYA OLACAK"

Gaziantep'te Çekya ile yapılacak hazırlık maçında hakem Cüneyt Çakır'ın jübile yapacağını ifade eden Başkan Mehmet Büyükekşi, "Cüneyt Çakır 5 dakika maç yönetecek ve jübile yapacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Maçtan önce ona plaket vereceğiz. Cüneyt Çakır son yıllarda Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu başarılı hakemlerden bir tanesi. Bu zamana kadar bin 600'den fazla maç yönetti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda Şampiyonlar Ligi'nde maçlar yönetti. Avrupa'da onu bir yerlere getirmek için çaba göstereceğiz.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Cüneyt hoca ile oturup konuşacağız eğer olursa federasyonda görev verebiliriz" şeklinde konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

"HAKEMLERİMİZİ DEĞERLİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'de ilk defa bir hakeme jübile yapılacağını ifade eden başkan Büyükekşi sözlerini şöyle noktaladı:

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

"Bundan sonra diğer hakemlerimiz için jübile maçları yapacağız. Onlara değer veriyoruz. Hakemlerimizi daha değerli hale getirmek istiyoruz.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Her maçtan sonra hakemlerin konuşulmasını istenmiyoruz. Hakemlerin konuşulduğu değil futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sistem getirmek istiyoruz.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Çünkü futbol göze hitap eden bir oyundur. Hakemlerin değil; futbolun, gollerin, taktiklerin konuşulduğu bir oyun sistemi olsun istiyoruz. Bu şekilde bir hareket yapıyoruz."

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