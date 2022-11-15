TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Milli Takım açıklaması! "Avrupa'nın en genç takımıyız"

Diyarbakır'da ilk kez bir milli maç oynanacağını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Bu bir dostluk maçı, önemli olan Diyarbakır'da ilk kez milli maç oynanacak. Özellikle devletimizin orada yapmış olduğu Avrupa standartlarında yapılmış bir stadyum var.